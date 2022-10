Che il magma stia ancora modellando Marte? Non sembra una follia

Negli ultimi anni, sono stati registrati molti segnali sismici marziani che hanno portato gli esperti a rivalutare l’assenza del magma dal pianeta. Probabilmente, questi terremoti sono stati originati da una possibile caratteristica vulcanica. Se potessimo verificare questo fenomeno, la nostra visione di Marte potrebbe cambiare radicalmente.

Attualmente, siamo a conoscenza solo di due mondi del Sistema Solare vulcanicamente attivi: la Terra e Io, una luna di Giove. Probabilmente anche Venere ospita fenomeni di vulcanismo e sono state registrate alcune prese d’aria sospette nelle profondità oceaniche delle lune ghiacciate. La montagna più alta del Sistema Solare, l’Olympus Mons, è un vulcano marziano inattivo, dall’altezza di 26 km, tre volte il Monte Everest.

Anche grazie all’osservazione di questo rilievo ormai spento, si è pensato che il vulcanismo su Marte fosse qualcosa del passato. L'arrivo di InSight della NASA alcuni anni fa ha cambiato questa visione. La sonda ha registrato almeno 1.300 terremoti. Molti di questi sono stati causati da impatti meteorici sul pianeta, ma altri si concentravano in una regione ricca di spaccature originate dalle faglie, Cerberus Fossae.

È stata individuata quella che potrebbe essere una fessura vulcanica, nota come Cerberus Fossae Mantling Unit, dato che è incorniciata da depositi di polvere molto scura. “L'ombra più scura della polvere indica prove geologiche di un'attività vulcanica più recente - forse negli ultimi 50.000 anni - relativamente giovane, in termini geologici”, ha dichiarato l'autore dello studio Simon Stähler, dell'Istituto di Geofisica, ETH Zurigo.

“Anche se c'è molto altro da imparare, le prove del potenziale magma su Marte sono intriganti”, delucida Anna Mittelholz, ricercatrice all'ETH di Zurigo e all'Università di Harvard. Il lander InSight è ormai giunto alla fine della sua vita; tuttavia, la NASA può esser soddisfatta del suo “giocattolino”, dato che è in funzione da quasi il doppio del tempo previsto. I suoi pannelli solari sono coperti di polvere e non possono più ottenere energia sufficiente per il suo lavoro di controllo e campionamento.

Probabilmente “spirerà” per dicembre di quest’anno.