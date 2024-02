Ecco il magma più veloce mai registrato: chi vuole fare un bagno?

Un recente articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Science, dimostra il magma più veloce mai registrato. Si tratta di dati realmente impressionanti.

Come oramai sappiamo, negli ultimi mesi in Islanda è scattato l’allarme. L’intera area che circonda la città di Grindavikè stata infatti oggetto di diverse eruzioni e attività sismiche realmente preoccupanti. Per avere un’idea dell’entità dell’evento, è sufficiente pensare che l’intera città è stata evacuata lo scorso novembre. Sin da subito, gli esperti si sono però resi conto delle possibili conseguenze.

Si stima infatti che la colata di magma avesse una lunghezza di circa 15 chilometri, spaccando il terreno sotto la città e minacciando persino la famosa Laguna Blu, un rinomato centro termale geotermico all'aperto, divenuta negli anni un'importante meta turistica. Ma la cosa più impressionate, riguarda la velocità.

Si parla infatti di un vero e proprio record mai registrato prima, con una portata pari a 7.400 metri cubi al secondo. Per fare un parallelismo, si tratta di tre piscine olimpioniche al secondo, numeri davvero spaventosi, che non finiscono di certo qua.

Si è anche scoperto che le fontane di lava erano alte dai 50 agli 80 metri con un pennacchio che raggiungeva un'altitudine realmente mostruosa di circa 3 chilometri. Inoltre, l'ufficio meteorologico islandese ha segnalato la formazione di cascate di tefra su Grindavik. Si tratta di un materiale schiumoso che si forma quando la lava si raffredda rapidamente.

"Un vistoso pennacchio scuro si alza da una parte della fessura eruttiva. Ciò è probabilmente dovuto all’interazione del magma con le acque sotterranee che si traduce in una leggera attività esplosiva in cui il pennacchio bianco di vapore si mescola con il pennacchio vulcanico scuro. Sembra che al momento la tefra non si allontani dalla fessura eruttiva. Il pennacchio vulcanico è disperso verso sud-ovest", ha riferito lo staff dell’IMO.

Dopo aver visto come l’Italia preveda l’eruzione dei vulcani, fortunatamente l'attività vulcanica è in rallentamento, come si evince dai confronti con quanto visto nel mese di dicembre e gennaio.