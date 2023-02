Questo magnifico animale è stato reintrodotto in India dopo 70 anni

Dopo aver visto la rana dal nome di J.R.R. Tolkien, ecco una nuova notizia sugli animali. Solo pochi mesi fa infatti, sono stati reintrodotti i ghepardi in India, ovvero una specie che si era estinta nel paese addirittura dagli anni cinquanta.

Dopo una prima fase in cui ben 8 ghepardi sono stati portati in India nel parco nazionale di Kuno-Palpur, continua l'operazione di reinserimento di questo splendido animale, con altri 12 esemplari pronti a partire. Bisogna infatti sottolineare, come in passato i ghepardi fossero presenti non solo in Africa ma anche in alcune zone dell'Asia. Oggi purtroppo la situazione è decisamente diversa e ne restano davvero pochi esemplari e tutti situati in Iran. Basti pensare che negli anni settanta erano all'incirca 300, mentre adesso se ne conterebbero solo 12. Ma a cosa si deve la rapida scomparsa della specie?

Le cause oramai conclamate, riguardano la riduzione del suo habitat per via delle attività umane e la scarsità di cibo data sia dalla riduzione di animali selvatici, che dalla caccia. Oramai è dal 1952 che nel paese non ci sono più ghepardi e nonostante molte volte ci sia stata la volontà di reintrodurli, i risultati non sono mai stati soddisfacenti.

Finalmente nel 2020 la corte suprema indiana ha infatti stabilito che la specie venisse reintrodotta, a patto che il tentativo avvenisse in un territorio scelto accuratamente. I ghepardi sono infatti animali che possono vivere in ambienti naturali molto diversi fra loro, sopportando temperature dai 45°C ai -15°C. Tuttavia, possono trovarsi in notevole difficoltà se per scarsità di prede si trovano a dover competere con grossi predatori; proprio per questo motivo, i ghepardi che vivono meglio sono quelli che si trovano nei parchi naturali recintati.

"Dove non ci sono recinzioni il numero di ghepardi si abbassa per la riduzione dell’habitat e per le uccisioni per rappresaglia da parte degli allevatori", ha affermato il biologo Vincent van der Merwe, studioso della popolazione sudafricana di ghepardi.

Nonostante non sia l'animale più veloce del mondo, si spera ugualmente che il progetto possa andare a buon fine. L'obiettivo iniziale di introdurre almeno una ventina di ghepardi affinché la nuova popolazione abbia una sufficiente variabilità genetica per prosperare, sembra oramai vicino.