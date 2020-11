Questo magnifico esemplare di ragno è stato ritrovato, dopo essere creduto estinto

La ri-scoperta di una creatura per gli addetti ai lavori è sempre una grande cosa, soprattutto se questa è a rischio di estinzione. È quello che è accaduto in Gran Bretagna quando il grande ragno volpe (Alopecosa fabrilis) è stato avvistato per la prima volta in una generazione, che si pensava fosse estinto.

La creatura è stata trovata solo in tre siti, nel Dorset e nel Surrey, e non era stata vista dall'inizio degli anni '90. A scoprire il ragno è stato Mike Waite, in un'area di addestramento del Ministero della Difesa (MoD), nel Surrey e gestita dall'Amphibian and Reptile Conservation Trust.

Il ragno-volpe, vive sul terreno, è prevalentemente notturno ed è uno degli esemplari più grandi di questa specie. Secondo il Surrey Wildlife Trust, la creatura ha una vista eccellente e cattura gli insetti rapidamente inseguendoli su terreni sabbiosi, su ghiaia e rocce prima di balzare (lo fa di notte, cosa che lo rende un cacciatore ancora più abile).

"Sono naturalmente al settimo cielo di aver finalmente dimostrato la continua esistenza del grande ragno volpe nel Regno Unito", ha dichiarato Waite. "Anche se ho sempre avuto un interesse latente per i ragni, in quanto aracnologo in buona fede, sono ancora un relativo principiante, quindi sono doppiamente felice di aver dato questo importante contributo alla nostra conoscenza scientifica".

Insomma, il ragno ora è di nuovo ufficialmente un membro della fauna britannica. Parlando sempre di riscoperte, ultimamente è toccato a un camaleonte e a una barriera corallina.