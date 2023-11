MagSafe arriva su Android: come ha contribuito Apple nello sviluppo di Qi2

Mentre a Helsinki crea algoritmi per lo sport per i fitness tracker del futuro, in Cina Huawei continua la sua personale battaglia contro le sanzioni americane a suon di innovazione, ricerca e sviluppo.

Come spiegano i ragazzi di WCCFTech, in tal senso anche solo il Kirin 9000S a 7 nanometri rappresenta un mezzo miracolo per un'azienda che di fatto ha dovuto rinunciare a qualunque possibilità di outsourcing costruendo tutto con tecnologie in-house.

Purtroppo, però, sembra che da qui in avanti la strada non sarà affatto rose e fiori, perlomeno stando a quanto dichiarato di recente da Burn-Jeng Lin, ex Vice-Presidente della divisione Ricerca e Sviluppo di TSMC, non esattamente "uno qualunque".

Le dichiarazioni dell'ex dirigente del chipmaker taiwanese non tagliano di netto le gambe a Huawei, spiegando che, basandosi sulle tecnologie a disposizione del gigante asiatico tra cui la litografia DUV, raggiungere i 5 nanometri non sarà affatto impossibile. Purtroppo, però, arrivarci sarà estremamente costoso e la produzione potrebbe richiedere molto tempo per via del numero di fold necessari e relativi rischi di disallineamento.

Il grosso delle limitazioni deriva chiaramente dall'impossibilità per SMIC di acquistare macchinari più avanzati e rendere così possibile anche per Huawei la produzione di chip con litografia EUV.

Se da una parte Huawei e SMIC certamente faranno il possibile per progredire, c'è da dire che anche il Governo centrale sta investendo enormi capitali con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'estero per questo segmento.

Nel frattempo, a ottobre 2023 sono saltate fuori le prime voci su un possibile interessamento degli USA nei confronti di Lenovo, tanto da far temere agli appassionati anche per quest'azienda.