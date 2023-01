Il MagSafe è in arrivo anche su Android: Qi2 unifica la ricarica wireless su smartphone

Il ritorno del MagSafe di Apple, sotto la nuova forma che conosciamo e che permette di utilizzare il magnete integrato nella scocca posteriore degli iPhone, potrebbe riguardare anche i futuri smartphone Android. Il Wireless Power Consortium ha svelato Qi2, la nuova piattaforma di ricarica senza fili in arrivo su Android.

L’obiettivo è di creare un sistema unificato che dovrebbe funzionare sia con i dispositivi Android che Apple, e prenderà il posto dell’attuale standard Qi ormai disponibile da oltre tredici anni.

Qi2 prenderà in prestito alcune funzioni dal MagSafe di Apple: sarà sviluppato sulla stessa base tecnologica del sistema della Mela che ha debuttato con iPhone 12 ed utilizzerà un sistema simile a dei magneti con bobina di ricarica wireless posta al centro. A ciò si aggiungerà il Magnetic Power Profile che garantirà che gli smartphone ed altri dispositivi che lo supporteranno siano perfettamente allineati per fare in modo che la ricarica avvenga alla massima velocità e con la più alta efficienza.

Il lancio della prima versione di Qi2 è previsto già per il 2023, con supporto alla ricarica da 15W, rilevamento degli oggetti estranei ed altre funzioni come la ricarica rapida per alcuni dispositivi e riduzione dei danni alla batteria.

Parlando con The Verge, il WPC ha spiegato che nel corso dei prossimi anni saranno apportate altre migliorie che incrementeranno significativamente la potenza ben oltre i 15W.

“Il perfetto allineamento di Qi2 migliora l’efficienza energetica riducendo la perdita di energia che può verificarsi quando il telefono o il caricabatterie non sono allineati”, ha dichiarato il direttore esecutivo di WPC Paul Struhsaker. “Altrettanto importante, Qi2 ridurrà notevolmente i rifiuti in discarica associati alla sostituzione dei caricabatterie cablati a causa della rottura delle spine e dello stress sui cavi causato dalla connessione e disconnessione quotidiana.”