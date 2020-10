MagSafe e compatibilità con i vecchi iPhone: tutte le informazioni sugli accessori

La presentazione di iPhone 12 ha anche segnato il ritorno del connettore MagSafe , che è stato descritto da Apple come un vero e proprio ecosistema di accessori che sono stati aggiunti immediatamente all’Apple Store ed hanno fatto chiarezza sulla compatibilità con i vecchi iPhone che supportano la ricarica wireless, come iPhone X ed Xs.

Nella pagina di MagSafe troviamo un’ampia gamma di custodie per iPhone 12, 12 Pro (e Pro Max) e Mini, ma non manca l’alimentatore che può essere utilizzato con un’ampia gamma di dispositivi Apple.

L’alimentatore MagSafe da 45 Euro, infatti, può essere usato su tutti gli iPhone a partire da iPhone 8 Plus, oltre che sulle AirPods Pro, le AirPods 2 con case di ricarica wireless ed in generale le custodie di ricarica senza fili per le cuffie.

Il portafoglio MagSafe da 65 Euro, che può essere applicato sia sulla scocca dello smartphone che su una cover MagSafe, invece è compatibile solo con iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro Max e 12 Pro. Apple specifica che il portafoglio in pelle è schermato, ed evita che le carte di credito si smagnetizzino.

Non è invece ancora presente sull’Apple Store il doppio caricatore a portafoglio MagSafe, che è stato brevemente mostrato durante la conferenza di qualche giorno fa.

Gli accessori arriveranno nei negozi insieme ad iPhone 12, a partire dal prossimo 23 ottobre.