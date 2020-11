Con MagSafe Duo ricarica wireless a soli 14W, c'è la conferma di Apple

Apple ha aggiornato il proprio listino dei prodotti MagSafe, tra cui il MagSafe Duo che arriverà sul mercato prossimamente a 149 Euro. L’analista Mark Gurman di Bloomberg però ha scoperto dei dettagli non secondari: la velocità di ricarica offerta dal doppio caricatore infatti è molto bassa.

Il MagSafe Duo infatti offre una potenza di soli 14W se si usa un caricatore USB-C da 27W, mentre se si usa un alimentatore da muro da 20W, la potenza erogata è di appena 11W.

Ciò vuol dire che per godere della massima velocità bisognerà acquistare un caricatore come quello da 30W proposto da Apple sul proprio store.

Per fare un raffronto, il MagSafe “normale” si ferma a 15W, che diventano 12W se lo si utilizza su un iPhone 12 Mini.

Non è chiaro il motivo per cui Apple abbia incluso questa limitazione, ma anche i dati non sono molto specifici. Resta da capire se la velocità in questione si riferisca alla ricarica contemporanea di iPhone 12 ed Apple Watch o meno.

MagSafe Duo ha un costo in Italia di 149 Euro, ed arriverà prossimamente sul mercato. Al momento Apple non ha diffuso alcuna informazione sulla data di lancio.

Nelle prime recensioni post lancio, anche il caricabatterie MagSafe aveva deluso, al punto che molti l’avevano etichettato come “troppo lento rispetto all’USB-C”. Per tutte le informazioni sulla compatibilità di MagSafe con i vecchi iPhone, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.