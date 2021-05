MagSafe usato per 'pescare' un iPhone 12 Pro caduto in un canale: è successo davvero!

La linea di prodotti MagSafe continua a sorprendere. La storia che arriva da Berlino ha però dell'incredibile ed è stata raccontata su Twitter da uno sviluppatore. A quanto pare, infatti, un uomo ha perso l'iPhone 12 Pro in un canale e l'ha recuperato grazie ad una canna da pesca a cui è stato aggiunto un accessorio MagSafe.

Come raccontato da Frederik Riedel sul proprio account Twitter, l'iPhone 12 Pro di un suo amico è caduto accidentalmente in un canale pieno di fango nella capitale tedesca, ma è riuscito fortunatamente a recuperarlo grazie al magnete presente sotto la scocca anteriore. I due infatti hanno improvvisato una canna da pesca con un magnete all'estremità, che hanno lasciato scivolare nel fango e che è stata in grado di agganciare lo smartphone.

Ma non è stato l'unico prodotto "pescato": i due infatti riferiscono che il magnete ha anche recuperato una Nintendo Switch che, a differenza di iPhone 12, non funzionava. Il dispositivo del colosso di Cupertino invece è risultato perfettamente funzionante.

Non si tratta della prima volta che riportiamo racconti di questo tipo: proprio lo scorso Marzo infatti abbiamo riferito la storia di un iPhone 11 recuperato in un lago. La storia di oggi è particolare perchè ha come protagonista assoluto il MagSafe.