Mahmood approda nel mondo NFT: ecco i token digitali lanciati con l'album Ghettolimpo

L’esperienza di Morgan nel mondo NFT sembrava essere destinata a essere un caso peculiare di unione del mondo della musica con le criptovalute in Italia, eppure ora Mahmood ha rivelato un’iniziativa ancora più grande: in occasione del lancio dell’album Ghettolimpo, il cantautore ha lanciato una serie di opere digitali disponibili per l’acquisto.

Visitando il sito dedicato, infatti, potrete accedere a una vasta lista di contenuti acquistabili come Non-Fungible-Token tra cui avatar dei personaggi ufficiali di Ghettolimpo (Zero, Inuyasha, Rapide, Dorado, Kobra e Klan), logo animato dell’album e cover. Come ogni NFT che si rispetti, questi contenuti verranno venduti all’asta: per gli avatar si parla di un prezzo base di 299 Euro, per il logo animato di Ghettolimpo si parla di 99 Euro, mentre per la cover ufficiale si parla di una base di ben 900 Euro.

In aggiunta a questi contenuti, chi vincerà l’asta d’interesse riceverà anche i certificati digitali di autenticità dell’NFT, assieme ad articoli fisici tra cui il vinile di Ghettolimpo, il poster fisico numerato e l’audiocassetta esclusiva realizzata per l’occasione. Chi acquisterà, poi, gli NFT del logo animato e di un avatar a scelta, riceverà a costo zero anche la maglietta ufficiale dell’album.

Si tratta di solo uno dei vari esempi recenti di connubio tra NFT e arte nel mondo della musica italiana: oltre al succitato Morgan e alla sua asta avvenuta a inizio aprile 2021, infatti, anche Achille Lauro ha debuttato nel business NFT. In futuro non sono da escludersi, quindi, altri “matrimoni” tra artisti del Belpaese e la realtà dei Non-Fungible-Token, trend che non sembra cessare.

A tal proposito, anche la Juventus è sbarcata nel mondo NFT con una serie di prodotti all’asta per i collezionisti fan della Vecchia Signora e non solo.