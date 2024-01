Ora più che mai, gli USA vedono la Cina come una minaccia per la luna

La NASA ha recentemente annunciato un ulteriore ritardo nella missione lunare Artemis, spostando la data prevista per l'atterraggio sulla Luna a settembre 2026, quasi un anno dopo la scadenza già posticipata al tardo 2025. Questo ritardo ha suscitato preoccupazione riguardo alla possibilità che la Cina possa battere gli USA nella corsa alla Luna.

Secondo il rappresentante Frank Lucas (R-OK), presidente del Comitato della Camera dei Rappresentanti per la Scienza, lo Spazio e la Tecnologia, chi atterrerà prima sulla Luna avrà la capacità di stabilire un precedente per le future attività lunari, influenzando se queste saranno condotte con apertura e trasparenza o in modo più ristretto.

Il ritardo della missione Artemis non è stato una decisione presa alla leggera. Prima dell'annuncio ufficiale del rinvio, Reuters aveva riferito, basandosi su informazioni interne anonime, che la NASA era preoccupata che SpaceX di Elon Musk non potesse consegnare in tempo la sua navicella spaziale Starship, a causa di problemi tecnici.

Il ritardo è indubbiamente una delusione, ma il dibattito che ne è seguito ricorda molto la corsa allo spazio tra gli USA e l'Unione Sovietica, che ha portato al primo e ultimo atterraggio umano sulla Luna più di 50 anni fa. Il rappresentante Bill Posey (R-FL) ha persino affermato che, ottenendo il vantaggio nel "massimo campo di battaglia militare" - cioè lo spazio - gli Stati Uniti potrebbero "controllare il destino della Terra".

Dall'altra parte, la rappresentante Zoe Lofgren (D-CA) ha espresso preoccupazioni per la sicurezza della missione e delle persone coinvolte. L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha dichiarato di non essere preoccupato che la Cina possa atterrare sulla Luna prima degli USA, nonostante abbia ammesso l'anno scorso di temere che la Cina possa cercare di appropriarsi di parti della Luna.