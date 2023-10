I maiali dell'Età del Ferro erano un ibrido davvero particolare, ecco quale

Gli ibridi hanno sempre suscitato grande curiosità e interesse. E tra questi, gli ibridi tra maiali e cinghiali rappresentano un capitolo affascinante. Questi particolari maiali, noti come "Maiali dell'Età del Ferro", sono il frutto dell'incrocio tra cinghiali selvatici e maiali domestici.

Non sono solo una curiosità storica: questi animali, infatti, sono stati allevati in una fattoria vicino al villaggio scozzese di Tomintoul non solo per aiutare a rivoltare la terra, ma anche per la prelibatezza della loro carne, che ricorda il sapore del cinghiale selvatico. E c'è di più: a differenza dei cinghiali, questi ibridi sono meno aggressivi e più facili da gestire.

Qual è l'aspetto di un Maiale dell'Età del Ferro? Questi animali possono variare nelle sfumature di marrone, ma spesso assomigliano molto ai cinghiali, sebbene tendano ad avere orecchie più grandi, musi leggermente più corti, dorso più rotondo e corpi più lunghi. I loro piccoli sono quasi sempre striati e la loro carne è scura e saporita.

Ma non sempre la creazione di questi ibridi è il risultato di sforzi di allevamento consapevoli. A volte, la natura fa da sola: nel 2021, ad esempio, alcuni agricoltori svedesi si lamentavano che i cinghiali selvatici rompessero ripetutamente nelle loro recinzioni, accoppiandosi con le femmine delle specie, nonostante la presenza di recinzioni elettriche.

In alcune parti del Nord America, questi ibridi sono diventati un problema, dimostrandosi una specie invasiva formidabile, causando danni agli animali autoctoni e spogliando la terra di bacche e vegetazione. A proposito, sapete che gli esperti hanno recentemente trovato il primo ibrido tra un cane e una volpe?