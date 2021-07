I maiali selvatici inquinano più di milioni di auto: Ecco il perché

Gli effetti dell’inquinamento sul cambiamento climatico rappresentano un tema quanto mai attuale nella concezione delle problematiche ambientali. Un'equipe scientifica globale, utilizzando una serie di tecniche di analisi predittive e mappature avanzate, ha sviluppato modelli ipotetici per analizzare i danni climatici causati dai maiali selvatici.

Un team di studio mondiale, con a capo i ricercatori dell'Università del Queensland e dell'Università di Canterbury, ha eseguito migliaia di simulazioni basate sui dati delle emissioni globali di carbonio provocate dall’attività dei suini selvatici. Il Team di ricerca ha appurato che, con l’aumento esponenziale della popolazione di maiali selvatici, potrebbero esserci seri danni per l’ambiente. “I maiali selvatici sono proprio come i trattori che solcano i campi, rivoltando il terreno per trovare cibo” informa il Dr. Christopher O'Bryan dell’università del Queensland.

Gli animali, infatti, smuovono il terreno e favoriscono il rilascio, sotto forma di anidride carbonica, del carbonio intrappolato nel suolo. Questo carbonio sedimentario, essendo circa tre volte quello atmosferico e rappresentando una delle maggiori fonti di rilascio del dannoso gas serra, ha il potenziale di incrementare ed accelerare gli effetti negativi del riscaldamento globale. I dati mostrano che il rilascio di carbonio nell’atmosfera, provocato dai maiali, si attesta su circa 4,9 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno, il medesimo di 1,1 milioni di automobili.

Lo studio evidenzia non solo i rischi attuali a cui l’ambiente è esposto, ma anche quelli futuri. Infatti, “Se ai maiali invasivi sarà permesso di espandersi in aree con abbondante carbonio nel suolo, in futuro potrebbe esserci un rischio ancora maggiore di emissioni di gas serra” afferma Nicholas Patton, Ph.D. dell'Università di Canterbury.

Ma non finisce qui. La popolazione di maiali selvatici, rappresentando una vera e propria specie infestante negli habitat di cui non è endemica, potrebbe provocare gravi danni anche alla biodiversità e alla sicurezza alimentare. Patton, puntando l’obbiettivo sulle colpe della società moderna, continua dicendo "Le specie invasive sono un problema causato dall'uomo, quindi dobbiamo riconoscere e assumerci la responsabilità delle loro implicazioni ambientali ed ecologiche".

Alla luce di ciò, si rende necessario non solo Il controllo della popolazione dei maiali selvatici e l’abbattimento delle fonti di inquinamento atmosferico, attraverso la collaborazione tra le istituzioni mondiali e la comunità scientifica, ma anche il monitoraggio delle specie colpite negativamente che ,a causa dell’attività dannosa dei suini ed il conseguente rilascio di carbonio dal suolo, rischiano di scomparire.