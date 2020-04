Maingear sta usando i case dei PC da gaming per produrre ventilatori polmonari

In questo periodo di emergenza sanitaria, le società tecnologiche e dell'industria automobilistica stanno dando un contributo importante per sopperire alla mancanza di ventilatori polmonari per i pazienti malati. Oggi giunge notizia che Maingear ha creato un ventilatore, battezzato LIV, utilizzando come scocca un case per PC da gaming.

Come si può vedere nel video presente in calce, la società si è avvalsa del modello F131 per realizzare un ventilatore che si basa su una piattaforma già in uso in Italia e Svizzera, progettato per essere facile da usare, con tanto di touchscreen ed una serie di impostazioni predefinite per gli operatori sanitari, che possono iniziare la ventilazione in meno di 1,5 secondi.

L'azienda spiega anche che la standardizzazione delle componenti interne ha permesso loro di contenere i costi: il LIV, infatti, può essere prodotto ad un quarto del prezzo dei ventilatori classici in uso nella maggior parte degli ospedali italiani ed internazionali. Tale aspetto non è da sottovalutare, dal momento che un dispositivo convenzionale per la ventilazione polmonare arriva a costare anche decine di migliaia di Dollari, il che li rende di difficile reperimento da parte delle aziende ospedaliere che in questo periodo di emergenza sono costrette ad ordinare tante unità per sopperire alla domanda ed i ricoveri in terapia intensiva.

Kotaku riferisce che il ventilatore di Maingear non è ancora stato approvato dall'FDA per l'uso negli Stati Uniti, ma sarebbero già iniziate le discussioni con funzionari statali, ma l'obiettivo finale è renderlo disponibile a livello mondiale.

Un progetto sicuramente interessante, che si aggiunge al ventilatore progettato da Dyson.