Di Maio e Salvini sulle pagine chiuse da Facebook: 'Non nostre, bufale pure sui giornali'

Questa mattina la notizia della chiusura, da parte di Facebook e su segnalazione di Aavaz, di 23 pagine che creavano fake news e altri contenuti propagandistici. La metà delle quali, riportano oggi i quotidiani nazionali, erano vicine alle posizioni di Lega e 5 Stelle. Di Maio e Salvini hanno deciso di prendere le distanze.

Il Vicepremier pentastellato Luigi Di Maio è intervenuto sul tema durante un incontro a Matera. "Noi non abbiamo notizie di pagine del Movimento Cinque Stelle, che gestiamo noi, chiuse. Per quanto mi riguarda il tema delle fake news è un tema molto ampio: le più grandi fake news che mi hanno colpito e per le quali adesso ci sono dei contenziosi in sede di Tribunale, spesso partivano da siti on line di testate giornalistiche autorevoli e poi si diffondevano on line e diventano fake news virali. Ma bene" la chiusura "se c'erano delle pagine che inneggiavano all'odio, alla violenza o se diffondevano notizie non vere, ma non sono nostre, nel senso che non sono gestite dal Movimento".

Un commento è arrivato anche dal leader della Lega Nord Mattero Salvini, stessa linea del collega di maggioranza, fake news anche dai media tradizionali:

"Di fake news ce ne sono tante anche sui giornali ufficiali, stamattina ne ho lette almeno una decina, dei giornalisti ufficiali, me le tengo per me. Io garantisco la regolarità delle elezioni poi Facebook fa il suo mestiere e lo fa bene. A me interessa che le elezioni siano limpide trasparenti, ben organizzate".

Chi invece insiste sul legame (tesi tutta da provare e oggi senza fondamenti) tra pagine di disinformazione e i due movimenti è Enrico Rossi, il Governatore della Regione Toscana che, sul suo profilo facebook, chiede a Lega e M5S di chiarire: "possibile che Di Maio e Salvini non sapessero?".