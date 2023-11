Majin Bu è il leaker Tech del momento: tra verificato su X e iPhone 16 Pro

Risale al 2019 la nostra intervista a Ishan Agarwal, leaker ancora oggi attivo in ambito Tech. Il mondo di tipster e soci è però in perenne evoluzione, tanto quanto lo è d'altronde il settore in generale. Ecco allora che, complici alcune decisioni di un certo Elon Musk, oggi abbiamo un Majin Bu con profilo verificato che svela iPhone 16 Pro.

Sì, avete capito bene: i più recenti leak legati al succitato smartphone, che hanno fatto il giro del Web anche grazie alla condivisione di portali non di poco conto come PhoneArena e Wccftech, sono stati condivisi su Twitter X proprio da un profilo che "rievoca" il ben noto antagonista di Dragon Ball. Non manca una spunta blu ottenuta ad agosto 2023, dato che oggi basta pagare per avere il verificato sui social.

Il tweet/post di Majin Bu pubblicato il 10 novembre 2023 ha più di 180.000 visualizzazioni al momento in cui scriviamo e afferma che Apple starebbe testando un iPhone 16 Pro con foro per la fotocamera, anche se questo design, a detta dello stesso leaker/tipster, potrebbe in realtà non venire mai utilizzato. "Tutto dipenderà da marzo 2024. Immagino che molto probabilmente non si vedrà nulla del genere fino all'iPhone 17", si legge nel tweet/post.

In definitiva, qualcuno sta utilizzando il nome di un personaggio immaginario per diffondere presunti rumor/leak riguardanti il futuro di Apple. A quanto pare sono tempi difficili anche per Majin Bu, se il ruolo di antagonista in Dragon Ball non basta più e ha bisogno di reinventarsi leaker/tipster. Che timeline.