Hai mai avuto il 'mal di testa da vino rosso'? Ora sappiamo perché si verifica

Perché il vino rosso provoca mal di testa in alcune persone? Una nuova ricerca dell'Università della California, Davis, offre una spiegazione. Secondo Andrew Waterhouse, autore principale dello studio, mentre qualsiasi bevanda alcolica può indurre mal di testa, solo il vino rosso sembra causarli immediatamente in un certo gruppo di persone.

Il fenomeno è legato a una variante dell'enzima ALDH, che gioca un ruolo cruciale nel metabolismo degli alcoli e degli aldeidi, sostanze potenzialmente tossiche per il corpo in grandi quantità. La ricerca si concentra su un tipo di flavonolo presente nel vino rosso, il quercetin, che inibisce l'enzima ALDH2, portando a livelli elevati di acetaldeide, che a sua volta causa infiammazione e mal di testa (c'è anche chi starnuta dopo il caffè).

I flavanoli, noti per le loro proprietà antiossidanti e benefici per la salute, come il miglioramento della salute cardiovascolare e cerebrale, nascondono quindi una sorpresa: quando metabolizzati con l'alcol, possono diventare problematici. Waterhouse spiega che il quercetin, trovato solo nel vino rosso, blocca il metabolismo dell'acetaldeide, la cui accumulazione provoca infiammazione e mal di testa.

Un altro fattore interessante è il ruolo della luce solare: il quercetin è prodotto dalle uve in risposta alla luce solare, e alcuni vini, fatti da uve esposte a molta luce solare, tendono ad avere quantità molto più elevate di questa sostanza. Anche i metodi di produzione del vino, come l'invecchiamento o il contatto con la buccia dell'uva durante la fermentazione, possono influenzare i livelli di quercetin.

La ricerca non solo fornisce una base scientifica per le esperienze di chi soffre di mal di testa da vino rosso, ma apre anche la strada a strategie potenziali per mitigare questi effetti sgradevoli, permettendo di godere di un bicchiere di vino rosso senza conseguenze.