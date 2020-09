Una malattia infettiva presente ancora oggi esisteva anche 4.000 anni fa

Una nuova ricerca mostra come possano essersi diffuse le malattie infettive 4.000 anni fa, quando diverse popolazioni umane interagirono per la prima volta. L'interesse specifico dello studio è in quella che si chiama la "zona di attrito", dove gli antichi contadini incontravano i cacciatori-raccoglitori.

Nello specifico, lo studio ha esaminato la framboesia - la stessa specie batterica responsabile della sifilide - una malattia infantile che causa lesioni cutanee altamente infettive. Si diffonde attraverso il tatto da persona a persona e, nei casi avanzati, può lasciare anche i malati con delle gravi deturpazioni ossee.

Nel 2018 Melandri Vlok, dottoranda del Dipartimento di Anatomia dell'Università di Otago, si è recata in Vietnam per studiare i resti scheletrici del sito archeologico di Man Bac, in cui sono stati trovati tantissimi resti importanti che hanno fatto luce sulla storia di questa zona. Così, Vlok e il suo supervisore, la bioarcheologa professoressa Hallie Buckley, hanno confermato la presenza di due malati di framboesia dell'epoca.

Il sito di Man Bac risale a 4000 anni fa e fino ad oggi non c'erano prove evidenti di framboesia nell'Asia preistorica. La malattia fu introdotta da alcuni cacciatori-raccoglitori nell'attuale Vietnam da una popolazione agricola che si spostava a sud dalla Cina moderna, che discendevano dalle prime popolazioni dell'Africa e dell'Asia.

"Questo ci mostra cosa succede quando non agiamo contro queste malattie. È una lezione di ciò che le malattie infettive possono fare a una popolazione se le lasci diffondere ampiamente. Sottolinea la necessità di intervenire il prima possibile, perché a volte sono così brave ad adattarsi a noi, a diffondersi tra di noi", afferma infine Vlok.

Oggi la malattia è stata debellata da gran parte del mondo, ma è ancora diffusa nel Pacifico occidentale, e colpisce circa 30.000 persone.