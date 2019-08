Una malattia misteriosa sta uccidendo i suini nelle Filippine

Lunedì il capo dell'agricoltura filippina ha dichiarato che un numero imprecisato di suini è morto o abbattuto nelle fattorie nelle ultime settimane e che è stata istituita una squadra di crisi per cercare di contenere la malattia (ancora non identificata) che causa la morte dei suini.

Il segretario all'Agricoltura William Dar ha dichiarato che l'Ufficio per l'industria animale sta effettuando test di laboratorio su campioni di sangue di suini colpiti e test simili verranno svolti in laboratori stranieri per identificare la malattia. Non è ancora possibile dire se la causa possa essere la contagiosa peste suina africana, che ha portato alla morte e all'abbattimento di milioni di maiali in Asia.



"Quello che possiamo dire è che coloro che sono sospettati di avere la malattia vengono abbattuti, rimossi, seppelliti e il posto viene disinfettato", ha detto Dar in una conferenza stampa.



Dar ha rifiutato di identificare l'area o la provincia colpite e di rivelare il numero di morti. I risultati dei test di laboratorio e altri dettagli, alla fine, saranno resi noti al pubblico, ha affermato.



Venerdì gli è stato riferito di un recente aumento delle morti di maiali allevati dagli agricoltori nelle fattorie, ha aggiunto Dar, aggiungendo che ha aumentato il monitoraggio e richiesto un controllo più severo della quarantena negli aeroporti e nei porti marittimi a livello nazionale.



Quasi 5 milioni di suini sono morti, in Asia, a causa della diffusione della peste suina africana, una malattia virale contagiosa che colpisce i suini domestici e selvatici.



La peste suina africana è innocua per le persone ma fatale e altamente contagiosa per i suini.



La FAO afferma che i dati più recenti indicano che le perdite attuali rappresentano oltre il 10 percento della popolazione totale di suini in Cina, Vietnam e Mongolia, le più colpite.



Alcuni esperti hanno affermato che la diffusione della peste suina è il più grande focolaio di malattia animale noto nella storia.