Questa malattia mortale dei delfini è stata causata dal cambiamento climatico

I delfini sono tra le creature più affascinanti e intelligenti del mondo e sono oggetto di vari studi e tenuti costantemente sotto controllo. Una malattia misteriosa della loro pelle, scoperta per la prima volta nel 2005, ha ora una spiegazione non molto piacevole.

Tale patologia, chiamato "malattia della pelle d'acqua dolce" - come i ricercatori la definiscono nel loro nuovo studio - ha colpito i cetacei costieri in numerose parti del mondo negli ultimi anni, producendo gravi lesioni cutanee che possono coprire la maggior parte del corpo dell'animale, fino a portarlo alla morte. Fin ad ora non era stata data una spiegazione ufficiale di questa malattia, ma ora le nuove ricerche sembrano puntare il dito contro il cambiamento climatico, che ha influenzato di molto l'habitat naturale dei delfini.

I primi indizi della "pelle d'acqua dolce" son stati riscontrati nelle acque statunitensi, ma i ricercatori hanno trovato prove della patologia anche al largo delle coste australiane, potendo collegare diverse catastrofi naturali che hanno interessato un gran numero di esemplari morti di delfini (come le ecatombe avvenute nel 2007 e nel 2009). I sintomi sono forti dermatiti, lesioni, piaghe e ulcere che spesso vengono accompagnate dalla proliferazione poco gradita di alghe, funghi e batteri.

Queste rotture nella pelle dei delfini sono causate principalmente dall'acqua dei nostri oceani che continua a "dolcificarsi" per via dell'incessante scioglimento dei ghiacciai ma anche a causa delle violente tempeste di pioggia che porta ad inondazioni di fiumi nelle acque costiere. La salinità alterata dell'acqua in cui vivono i delfini produce zone ipo-saline che possono persistere per settimane o mesi. I delfini tollerano solo per un breve periodo tali condizioni, portando ad un'inevitabile modifica della chimica della pelle e del sangue degli animali.

"Le rotture nella pelle fanno sì che i delfini perdano ioni e proteine ​​vitali dai loro corpi quindi quando tutto ciò sta trasudando da loro, l'acqua fresca si riversa e provoca gonfiori e ulcere", ha detto il patologo veterinario Nahiid Stephens della Murdoch University australiana. "Le lesioni sono equivalenti a ustioni di terzo grado negli esseri umani - una ferita orribile che può provocare molto rapidamente la morte. Li uccide perché causa interruzioni elettrolitiche nel loro flusso sanguigno e alla fine finiscono per avere insufficienze fatali".

Come temono gli scienziati, il problema è in costante aumento, e il progredire delle tempeste terrestri produrrà senz'altro molti altri casi, potendo mettere seriamente a rischio l'esistenza dei cetacei. Possiamo solo impegnarci nel combattere il cambiamento climatico con tutte le nostre forze.