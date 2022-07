Malattia di Parkinson: Un nuovo passo avanti nella sua comprensione

Un nuovo studio della "Simon Fraser University" in Canada, ha visto i ricercatori Matthew Deen e Yanping Zhu, sviluppare nuove tecnologie e metodi innovativi per misurare l'attività della glucocerebrosidasi lisosomiale (GCase), un enzima comunemente noto per essere legato al morbo di Parkinson.

La ricerca, pubblicata questa settimana negli "Atti della National Academy of Sciences", è un grande passo avanti nella comprensione di come si sviluppa e progredisce questa patologia del sistema nervoso centrale.

Il Parkinson è infatti la seconda malattia neurodegenerativa più comune e può causare sintomi abbastanza invalidanti quali tremori, rigidità muscolare e compromissione dell'equilibrio e della coordinazione che peggiorano nel tempo.

Sebbene la patogenesi (la causa scatenante) del Parkinson non sia ancora completamente compresa, è noto che una bassa attività dell' enzima GCase contribuisce alla malattia, quindi, una migliore comprensione di questo catalizzatore proteico potrebbe portare ad una migliore diagnosi e trattamento.

In particolare, i risultati ottenuti dal team hanno mostrato che l'attività di questo enzima nei pazienti è simile sia nelle cellule del sangue che in quelle cerebrali, il che potrebbe potenzialmente consentire a ricercatori e professionisti di monitorare il modo in cui il Parkinson progredisce nel cervello utilizzando dei semplici campioni di sangue.

Il prof. David Vocadlo, docente di biochimica e biologia molecolare ed uno dei coautori dello studio, ha affermato: "Questo è il primo approccio che ha dimostrato, in modo affidabile ed accurato, l'attività di questo enzima direttamente all'interno dei lisosomi delle cellule viventi".

"Essere in grado di misurare in modo accurato l'attività lisosomiale di questo enzima, potrebbe essere molto utile per comprendere le cause alla radice del Parkinson e potenzialmente aiutare a diagnosticare o monitorare la sua progressione", ha aggiunto.

I ricercatori sperano che, oltre a migliorare la diagnosi ed il monitoraggio della patologia, il loro lavoro faccia anche avanzare lo sviluppo di nuovi farmaci, per un trattamento mirato e sempre più efficace.

"In definitiva, questi strumenti potrebbero essere utilizzati negli studi clinici per valutare l'efficacia delle strategie volte ad aumentare l'attività dell' enzima GCase nei pazienti affetti da determinate patologie neurodegenerative", ha concluso il prof. Vocadlo.

