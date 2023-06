La malattia dei vichinghi potrebbe essere colpa dei Neanderthal, ma ecco cos'è

Chiamata "malattia vichinga" o contrattura di Dupuytren, questo è un disturbo dove il tessuto sotto la pelle di una mano diventa più spesso e meno flessibile, lasciando una o più dita in una posizione permanentemente piegata. Ora un nuovo studio ha dimostrato che questa condizione potrebbe essere collegata all'eredità dei Neanderthal.

Questo problema di solito inizia con piccoli noduli duri sotto la pelle del palmo che, nel tempo, si ispessiscono e formano corde che tirano il dito in una posizione flessa che non può essere raddrizzata. La condizione può colpire qualsiasi dito, ma è stata comunemente riscontrata nell'anulare e nel mignolo, e prende il nome dal chirurgo francese Guillaume Dupuytren, che per primo descrisse i meccanismi nei primi anni '30 dell'Ottocento.

Le cause esatte della contrattura di Dupuytren sono attualmente sconosciute, ma uno studio del 2015 ha rilevato che la contrattura avesse l'80% di ereditabilità, il che ha portato a concludere agli addetti ai lavori che la genetica abbia un ruolo importante nello sviluppo della condizione. La deformazione, inoltre, sembra colpire le persone nordeuropee, rispetto a quelle di origine africana.

Uno studio, condotto nel 1999, ha scoperto che c'era una prevalenza del 30% tra i norvegesi di età superiore ai 60 anni. È stata questa distribuzione geografica a portare al suo soprannome: "malattia vichinga". Le persone che non provengono dall'Africa hanno prove molto più elevate del patrimonio genetico di Neanderthal e Denisovani.

"Poiché la contrattura di Dupuytren è raramente osservata negli individui di origine africana, ci siamo chiesti se le varianti genetiche dei Neanderthal possano in parte spiegare perché le persone al di fuori dell'Africa sono colpite", ha affermato Hugo Zeberg, assistente professore presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia, Karolinska Institutet.

Il team ha utilizzato i dati di 653.751 persone e 7.871 di loro avevano la condizione. Sono state trovate 61 variazioni significative dell'intero genoma associate alla contrattura di Dupuytren, tre delle quali erano di origine neandertaliana, comprese la seconda e la terza più fortemente associate. Così gli scienziati hanno concluso che l'ascendenza di Neanderthal è un fattore significativo nella prevalenza della condizione negli europei di oggi.