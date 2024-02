La malattia degli zombie cervi si sta diffondendo in America, ecco perché è preoccupante

Nel Nord America si sta manifestando un fenomeno decisamente preoccupante: la malattia da deperimento cronico (CWD). Spesso soprannominata "malattia del cervo zombie", si sta diffondendo tra le popolazioni di cervi.

Si tratta di una malattia neurologica caratterizzata da una miriade di sintomi. Il soggetto affetto inizia ad esempio a sbavare, a soffrire di letargia, inciampando continuamente e mantenendo uno sguardo vuoto. Fino ad ora, è stata rilevata in oltre 800 campioni di cervi e alci… nel solo Wyoming. Dopo aver visto l’inquietante pianta zombie la domanda sorge spontanea: a cosa è dovuta?

Al centro della CWD si trova uno strano colpevole: i prioni. Sono nello specifico delle proteine mal ripiegate che possono causare il mal ripiegamento anche delle proteine normali del cervello, portando alla degenerazione neurologica.

Nonostante la mancanza di casi confermati di CWD nell’uomo, l'allerta resta alta a causa di diversi fattori. In primo luogo, gli studi hanno dimostrato che i prioni responsabili della CWD possono infettare e propagarsi all’interno delle cellule umane in condizioni di laboratorio, sollevando lo spettro di una potenziale trasmissione tra diverse specie.

In secondo luogo, gli esseri umani sono già esposti ad animali potenzialmente infetti cacciandoli e mangiandoli. Per avere un’idea di ciò di cui si parla, basti pensare che dal 2017 sono stati consumati annualmente dagli esseri umani tra i 7.000 e i 15.000 animali infetti da CWD, con proiezioni che indicano un aumento annuo del 20%. Il potenziale impatto della CWD sulla salute umana non si limita però alla trasmissione diretta.

La persistenza ambientale dei prioni fa sì che gli esseri umani possano essere esposti anche attraverso vie indirette, come suolo contaminato, acqua e altre fonti ambientali. Le conseguenze a lungo termine della CWD sulla salute umana rimangono quindi incerte, ma sicuramente preoccupanti.

Inoltre, gli effetti ecologici della CWD si estendono oltre le popolazioni di cervi colpendo interi ecosistemi e la loro morte potrebbe avere effetti a cascata sulle comunità vegetali, sulla salute del suolo e su altre specie selvatiche che dipendono dai cervi. Trattandosi dell’America, in Europa siamo al sicuro? Assolutamente no!

Nel 2016 è stata infatti diagnosticata la CWD nel cervo selvatico in Norvegia, segnando i primi casi in Europa. Questo sviluppo sottolinea la possibilità che la CWD si diffonda oltre la sua attuale area, ed evidenzia la necessità di una cooperazione internazionale nel monitoraggio e nel controllo della malattia. Ma cosa fare?

Sicuramente tra una nuova forma di vaiolo e cervi zombie non si tratta di un gran periodo a livello mondiale. Ciononostante, si dovrebbe rafforzare la sorveglianza e il monitoraggio per monitorare la diffusione della malattia, implementando allo stesso tempo delle rigorose misure di biosicurezza per prevenire un’ulteriore trasmissione. Si potrebbero inoltre proporre pratiche di caccia responsabili per ridurre al minimo il rischio di trasmissione.