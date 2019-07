In Malesia è stata scoperta una Tartaruga a due teste

In Malesia è stata scoperta l’esistenza di una tartaruga a due teste. Purtroppo, è sopravvissuta solo pochi giorni dalla scoperta dell’inusuale quanto sfortunata creatura.

In particolare, è stata ritrovata in un nido con ben 90 esemplari di tartaruga verde sull’isola di Mabul, nella zona malese del Borneo.

Il sito di nidificazione è studiato e monitorato dal gruppo SJ SEAS ed, in particolare, il biologo marino David McCann ha descritto l’evento come qualcosa di davvero affascinante: la piccola tartaruga a due teste, infatti, era in grado di equilibrare perfettamente tanto il movimento su terra tanto quello in acqua con il contributo, in contemporanea, di entrambe le teste.

Il presidente del SJ SEAS ha dichiarato che, nella loro lunga esperienza con le tartarughe, dopo averne liberate ben 13000 nel loro habitat naturale, non si sono mai trovati davanti ad una creatura di tal genere.

La morte dell’animale è stata comunicata ufficialmente da Sen Nathan, un veterinario del Sabah Wildlife Department, che ha affermato che le cause della sua dipartita non sono ancora note ma che, di certo, non avrebbe potuto sopravvivere a lungo in natura per via della sua condizione fisica.

Lo stesso Nathan ha raccontato che si tratta sì di un evento raro ma non unico. Infatti, ha raccontato che un’altra tartaruga a due teste era stata ritrovata su un’isola a largo della costa orientale della Malesia e che la creatura, stavolta, era riuscita a sopravvivere per ben tre mesi.

Le tartarughe verdi sono una delle specie più grandi di tartarughe marine sulla Terra, il cui habitat naturale è l’ambiente tropicale e subtropicale.

Purtroppo, come molte altre specie animali, ad oggi, essa è in via di estinzione a causa tanto della distruzione e compromissione del loro ambiente naturale quanto dell’uomo, protagonista indiscusso nella scomparsa di molte specie viventi, in questo caso gran consumatore delle uova e della loro carne.