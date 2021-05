Alghe, larve e mosche per combattere la malnutrizione

Un nuovo rapporto dell'Università di Cambridge afferma come siano necessari cambiamenti radicali al sistema alimentare per salvaguardare l'approvvigionamento alimentare e combattere la malnutrizione di fronte ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale ed alle epidemia.

Il futuro rifornimento alimentare globale non potrà essere salvaguardato dagli approcci tradizionali per migliorare la produzione dei viveri. I ricercatori dell'UC infatti suggeriscono come sistemi all'avanguardia e ad ambiente controllato dovrebbero essere implementati nel sistema alimentare per ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti ambientali, ai parassiti ed alle malattie.

Nel rapporto pubblicato su Nature Food, affermano che la malnutrizione globale potrebbe essere debellata coltivando alimenti alternativi come l'alga spirulina o la clorella, larve di insetti come la mosca domestica, micoproteine e macroalghe come le alghe zuccherine. Tutti alimenti che hanno già da tempo attirato l'attenzione come alternative nutrienti e sostenibili al tradizionale cibo vegetale ed animale.

La produzione di questi "alimenti del futuro" potrebbe cambiare il modo in cui operano i sistemi nutritivi. Possono essere coltivati in sistemi modulari e compatti, adatti per contesti urbani e comunità isolate. Si verrebbe a creare una "rete alimentare policentrica", in cui il cibo sarebbe prodotto localmente, ed in modo coerente, dalle stesse comunità, riducendo così la dipendenza dalle catene di distribuzione globali.

Il rapporto sostiene come sia pericoloso fare affidamento solo sul cibo prodotto attraverso l'agricoltura convenzionale ed i sistemi di approvvigionamento tradizionali, poiché possono essere a rischio interruzione da una grande varietà di fattori (inondazioni, siccità, gelate, parassiti).

L'integrazione di metodi innovativi di produzione, come i fotobioreattori di microalghe o le serre per l'allevamento di insetti, daranno un enorme contributo per sconfiggere le possibili carenze alimentari e la malnutrizione in generale, una piaga che ancora oggi colpisce oltre 2 milardi di persone.

Voi sareste disposti ad assaggiare un hamburger di larve o una barretta energetica alle alghe?