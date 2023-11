Maltempo in Toscana e Veneto, proteste sui social: ecco perchè non è scattato IT-Alert

Se ormai è scontato che IT-Alert non è in grado di prevedere i terremoti, a seguito del maltempo che ha colpito la Toscana ed il Veneto sul web sono montate le proteste dei residenti che lamentano la mancata ricezione della notifica da parte del nuovo sistema d’allarme.

La domanda che si fanno tutti è: perchè non è scattato IT-Alert? Ed a cosa serve?

Alla domanda ha risposto, erroneamente, il deputato leghista Claudio Borghi, il quale in un tweet indirizzato ad una domanda inviata da un’utente, ha scritto che IT-Alert serve “a nulla. E se non serve per le emergenze evidentemente serviva a qualcos'altro”.

Evidentemente però si tratta di una risposta errata, in quanto come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine IT-Alert entrerà in vigore solo a febbraio 2024, come spiegato direttamente dalla Protezione Civile al termine dei test effettuati nelle scorse settimane, in questa fase gli ingegneri e tecnici stanno analizzando i questionari inviati dagli utenti per affinare la precisione.

Ricordiamo che i casi d’attivazione di IT-Alert prevedono:

maremoto generato da un sisma;

collasso di una grande diga;

attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli;

incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica;

incidenti rilevanti in stabilimenti soggetti al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Direttiva Seveso);

precipitazioni intense.

Sulla data precisa dell’attivazione però ancora non sono arrivate indicazioni, ma ormai dovrebbero mancare pochi mesi.