Malware infetta i dispositivi Android: l'enorme lista delle app da cui stare alla larga

Un malware si nasconde all'interno di centinaia di applicazioni Android scaricabili dal Play Store. Questo è quanto scoperto dai ricercatori di White Ops Threat Intelligence, che hanno subito condiviso la lista dei software da cui stare alla larga.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, le applicazioni coinvolte nasconderebbero al loro interno un malware russo chiamato Soraka, in grado di inserire delle pubblicità invasive all'interno delle schermate dei dispositivi mobili, facendo generare entrate da record ai malintenzionati. In totale, i software coinvolti sono oltre 100 e sono stati scaricati da oltre 4,6 milioni di utenti.

Insomma, fareste bene a dare un'occhiata all'enorme lista presente qui sotto, in modo da non avere brutte sorprese.

art.photo.editor.best.hot bedtime.reminder.lite.sleep com.am.i.the.best.friends.hh com.appodeal.test com.beauty.mirror.lite com.bedtimehelper.android com.bkkmaster.android com.calculator.game com.card.life com.cartoon.camera.pro.android com.code.identifier.android com.code.recognizer.android com.color.spy.game com.cute.kittens.puzzlegame.android com.cute.love.test.android com.daily.wonderfull.moment com.dailycostmaster.android com.dangerous.writing.note com.data.securite.data com.days.daysmatter365.android com.days.remind.calendar com.detector.noise.tool com.dodge.emoji.game com.dog.bark.picture.puzzle com.drink.water.remind.you com.ezzz.fan.sleep.noise com.fake.call.girlfriend.prank2019 com.fakecaller.android com.fake.caller.plus com.false.location com.fancy.lovetest.android com.fast.code.scanner.nmd com.filemanagerkilopro.android com.filemanagerupro.android com.filemanageryo.android com.filemanagerzeropro.android com.find.difference.detective.little com.find.you.lover.test com.frame.easy.phone com.frank.video.call.lite com.free.code.scanner.nmd com.free.lucky.prediction.test com.funny.lie.truth.detector com.funny.word.game.english com.game.color.hunter com.ice.survival.berg com.idays.dayscounter.android com.important.days.matter com.instanomo.android com.isleep.cycleclock.android com.led.color.light.rolling com.lite.fake.gps.location com.lovetest.plus.android com.love.yourself.women com.lucky.charm.text com.lucky.destiny.teller com.magnifying.glass.tool com.math.braingame.puzzle.riddle com.math.iq.puzzle.riddle.braingame com.math.puzzles.riddle.braingame com.multiple.scanner.plus.nmd com.my.big.days.counter com.my.constellation.love.work com.my.pocker.mobile.mirror com.nanny.tool.data com.nice.mobile.mirror.hd com.nomophotoeditor.android com.non.stop.writing com.phone.lite.frame com.phone.mirror.pro com.pocker.pro.mobile.mirror com.prank.call.fake.ring com.phonecallmaker.android com.pro.test.noise com.puzzle.cute.dog.android com.scan.code.tool com.simple.days.counter com.sleep.comfortable.sounds com.sleep.in.rain com.sleepassistantool.android com.sleeptimer.android com.smart.scanner.master.nmd com.test.find.your.love com.test.fortune.tester com.test.lover.match com.tiny.scanner.tool.nmd com.wmmaster.android com.word.fun.level.english good.lucky.is.coming.hh mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test newest.android.fake.location.changer nmd.andriod.better.calculator.plus nmd.andriod.mobile.calculator.master nmd.android.best.fortune.explorer nmd.android.better.fortune.signs nmd.android.clam.white.noise nmd.android.fake.incoming.call nmd.android.good.luck.everyday nmd.android.location.faker.master nmd.android.multiple.fortune.test nmd.android.scanner.master.plus nmd.android.test.what.suitable photo.editor.pro.magic pic.art.photo.studio.picture relax.ezzz.sleep.cradle super.lucky.magican.newest test.you.romantic.quize well.sleep.guard.relax your.best.lucky.master.test.new com.ssdk.test bedtime.reminder.lite.sleep com.frank.video.call.lite.pro.prank com.personal.fortune.text com.daily.best.suit.you com.false.call.trick

Chiaramente, come avrete già intuito, i nomi riportati qui sopra fanno riferimento ai pacchetti delle applicazioni. Per trovare il nome del pacchetto di un'applicazione installata sul vostro smartphone, vi basta semplicemente guardare l'URL della pagina del software coinvolto sul sito ufficiale del Play Store.



Se siete interessati alla sicurezza informatica, vi consigliamo di consultare la nostra scheda dedicata, dove potete sempre trovare tutte le notizie del caso in merito agli ultimi problemi. Ad esempio, nelle ultime settimane abbiamo segnalato la comparsa delle credenziali di alcuni utenti Ring sul dark web e l'attacco ransomware all'ospedale di Erba.