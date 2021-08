Il malware Joker è tornato sul Google Play Store: le 8 app Android infette

Il malware Joker è tornato ancora una volta nel Google Play Store a infettare diverse applicazioni per smartphone Android. Dopo le 11 app segnalate a fine luglio, vediamo quali sono quelle scovate dai ricercatori di cybersicurezza e da disinstallare dai propri telefoni se sono state installate in passato.

La segnalazione giunge dai ricercatori di Quick Heal Security Lab, ripresi persino dalla polizia federale belga che, con un avviso ufficiale, ha elencato le seguenti app infette:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Si tratta quindi di applicazioni di vario genere, da servizi di messaggistica a scanner di documenti e fornitori di sfondi per smartphone, tutte responsabili della diffusione di Joker. Per chi non lo conoscesse ancora, Joker è un malware che circola su dispositivi Android ancora dal 2017 e, da allora, Google ha rimosso diverse migliaia di app dal suo negozio di applicazioni per proteggere gli utenti.

Il suo funzionamento è alquanto semplice: una volta installata l’applicazione infetta nel dispositivo, ecco che il virus cerca di accedere a dati riservati dell’utente come la rubrica e gli SMS stessi; inoltre, Joker è persino in grado di attivare abbonamenti a servizi a pagamento. L’unico modo per evitarlo è non installare app che risultano superflue o che sollevano qualche sospetto nei permessi richiesti durante il processo di installazione. Ricordiamo, infine, che le succitate app vanno disinstallate dal proprio smartphone o tablet anche se sono già state rimosse dal Play Store.

Sempre a proposito di Android, in futuro le app del Play Store verranno elencate secondo localizzazione.