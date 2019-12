MAMBO-9, la galassia vecchia quasi quanto l'intero universo

In Astrofisica guardare lontano significa anche guardare lontano nel tempo, in quanto se vediamo una stella lontana 6 anni luce, ad esempio, significa che la luce che stiamo osservando in quell'istante è partita esattamente 6 anni prima. Ora abbiamo osservato una galassia distante quasi 13 miliardi di anni luce.

MAMBO-9, tipico nome da galassia, non rompe però alcun record, abbiamo trovato infatti galassie a distanze simili e persino maggiori (E quindi anche stelle così vecchie). Tuttavia non molto maggiori, in quanto MAMBO-9 è vecchia quasi come l'universo. Ad esempio, è impossibile trovare un corpo celeste a distanze di 20 miliardi di anni luce, in quanto 20 miliardi di anni fa l'universo ancora non esisteva. Quanto è vecchio l'universo? Non ne siamo ancora sicuri, ma scoperte come questa ci aiutano a dire "almeno 13 miliardi di anni". Certamente sono state fatte delle stime: la missione Plank del 2013 ci dice 13,82 miliardi di anni, mentre stime precedenti riportavano 13,72 miliardi di anni. Abbiamo quindi un margine di errore di qualche milione di anni, ma difficilmente troveremo oggetti vecchi anche solo 15 miliardi di anni.



La nuova scoperta ci aiuterà a rivelare maggiori informazioni sui primi "giorni" del cosmo, di cui ancora sappiamo molto poco. Secondo le stime degli astronomi che hanno condotto lo studio, MAMBO-9 sarebbe circa 970 milioni di anni più giovane dell'universo. Potrà sembrarvi un tempo enorme, ma nel calendario cosmico non è eccessivamente significativo. La nuova scoperta offre in oltre una rara opportunità: osservare la formazione di una galassia. La luce proveniente da MAMBO-9 che ha appena raggiunto la Terra e, ricordiamolo, che ci mostra cose accadute 13 miliardi di anni fa, rivela una vasta nuvola di polvere che un giorno si trasformerà in nuove stelle ed esopianeti. O meglio, tali eventi sono già accaduti probabilmente, ma arriveranno ai nostri occhi tra molto, moltissimo, tempo.



Caitlin Casey, della University of Texas a Austin, ha detto durante un'intervista per la CNN: "Ci aspettiamo 100 volte il numero attuale di stelle presenti dalla polvere che vediamo. Ma la MAMBO-9 non ha ancora prodotto così tante stelle, e inoltre vogliamo scoprire come la polvere può formarsi così velocemente dopo il Big Bang".



Molte domande e, per ora, poche risposte. Ma tali scoperte aggiungono tasselli importanti per ricostruire la storia del nostro universo, per capire da dove veniamo, dove stiamo andando e molte altre questioni più grandi di noi!