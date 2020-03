Mamma orsa e i suoi teneri cuccioli attraversano la strada: il video è virale

Il mondo dei social network è in grado di far "vivere" alle persone anche i più comuni accadimenti quotidiani. Ci sono molte cose che si possono dire a questi servizi, ma è innegabile il fatto che a volte ci rendano partecipi di situazioni in grado di "generare" un sorriso. È il caso del video che vi proponiamo oggi.

Infatti, stando anche a quanto riportato da India Today e come potete vedere nel post originale pubblicato su Twitter, un passante si è ritrovato dinanzi a un orso in una strada di montagna. Non sapendo cosa fare, l'uomo ha fermato la macchina e ha aspettato. La scena che si è "materializzata" davanti ai suoi occhi è stata molto tenera: mamma orsa stava semplicemente aspettando i suoi quattro cuccioli, in modo da accompagnarli e far attraversare loro la strada.

Il video è finito nelle mani di Parveen Kaswan, che fa parte dell'Indian Forest Service, e quest'ultimo ha preso la decisione di pubblicarlo online, aggiungendo la descrizione "Mamma orsa sa come attraversare la strada. E questi cuccioli vogliono solo seguirla. Imparate un po' di buonsenso da mamma orsa". Inutile dire che il mondo del Web è rimasto colpito dalla scena, arrivando a rendere il video virale.

Ricordatevi che potete comportarvi bene con gli orsi anche in Red Dead Redemption 2: basta guardarli negli occhi.