Una mamma ha realizzato un kit per la prima volta dei suoi figli!

Discutere con i tuoi genitori su tematiche concernenti l’ambito sessuale può essere incredibilmente imbarazzante, specialmente quando sei un giovane in piena pubertà. Tuttavia, una mamma ha provato a non istillare nessun tabù nei suoi figli, creando un "kit iniziale per la prima volta".

Il set, creato da Chloe Macintosh, sulla scia di Gwyneth Paltrow, per i suoi figli, Elliott di 14 anni e Felix di 16 anni, prende la forma di un’applicazione gratuita di educazione sessuale, Kama, dove le persone pronte a esplorare la propria sessualità possono trovare nozioni utili e chiedere qualche consiglio.

La lingua utilizzata nell'app riflette il registro linguistico che i giovani stanno utilizzano ormai da tempo e non ha paura di toccare tematiche più osé, come il piacere ottenuto da un coito.

The First Time Sex Starter Kit è una docu-serie divisa in in 20 video in cui il figlio di Macintosh, Felix, si siede e parla con l’educatore sessuale Aaron Michael, chiedendo all’esperto una serie di domande frequenti che bazzicano tra i sedicenni.

Sull’app, inoltre, ci sono guide di preparazione, cose da fare e da non fare e vengono smentiti quei miti che rendono il sesso una tematica ancora bollente per persone di diversa fascia d’età, come la diceria secondo cui si può morire dopo un rapporto.

Macintosh, che è anche co-fondatore dell'azienda di arredamento Made.com, ha dichiarato a HuffPost: “Non impariamo mai a relazionarci, a creare intimità, ad ascoltare, a toccare. Quindi il contenuto che volevamo pubblicare è più di un suggerimento su come indossare un preservativo: ci soffermiamo sull’esperienza e come renderla più confortevole possibile".

Ha continuato: “Il fatto che così tanti adolescenti e giovani affrontino i loro primi rapporti intimi senza una guida adeguata non è per niente una cosa buona e ciò può essere facilmente migliorata.”

"Se cancelliamo il tabù e la vergogna dietro il disquisire di sesso, il vero piacere viene fuori in modo più naturale".