Una mamma è riuscita ad incontrare la figlia morta grazie alla realtà virtuale

La storia che arriva dalla Corea del Sud, protagonista di un toccante documentario, è davvero emblematica delle potenzialità della tecnologia e nello specifico della realtà virtuale. Una mamma infatti grazie ad una simulazione ed un visore è riuscita ad "incontrare" virtualmente la figlia morta qualche anno fa.

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, la donna armata di visore e sensori per le mani ha fatto il proprio ingresso in un modo digitale caratterizzato da un paesaggio di campagna, con prati e cielo sereno. Protagonista è un avatar della figlia, ricreato fedelmente sulla base delle immagini fornite dalla stessa madre e comprensivo di movimenti ricreati utilizzando una base tipicamente utilizzata nei videogiochi ed al cinema per replicare i movimenti dei bambini.

Jang, che sette anni fa aveva assistito alla morte della figlia a causa di una malattia incurabile, è riuscita ad interagire virtualmente con la piccola Nayeon, toccandogli addirittura le mani. Le due si sono anche sedute insieme per soffiare sulle candeline della torta di compleanno. Al termine dell'esperienza, che è stata vista dal papà, il fratello e la sorella di Nayeon, la mamma ha affermato che "ho vissuto un momento felice, il sogno che ho sempre voluto vivere. Era come fosse in paradiso".

Per molti potrebbe trattarsi di uno spettacolo simile a quello visto nella serie TV Black Mirror, ma immaginate la contentezza della madre nel poter finalmente riabbracciare la compianta figlia.