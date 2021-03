Questi mammiferi australiani tengono a bada il surriscaldamento globale, inconsapevolmente

I Formichieri Spinosi, conosciuti anche come "echidne" o "Tachiglossidi", sono una specie di mammiferi molto preziosa per l'intero ecosistema australiano: la loro normale attività riesce a contrastare gli effetti del surriscaldamento globale come l'inaridirsi dei terreni, anche se non ne sono consapevoli.

Recenti studi hanno dimostrato che diverse zone del territorio del continente australiano stanno iniziando a mutare, apparendo sempre più impoverito e arido. Tra le cause di questo peggioramento vi è senz'altro il surriscaldamento globale, che da decenni fa sentire i suoi effetti a più livelli, sui diversi ecosistemi che compongono il nostro pianeta.

In Australia però, il Formichiere Spinoso è in grado di ridurre questi effetti negativi, e i ricercatori hanno eseguito una serie di studi e di esperimenti su questi simpatici animaletti per verificare che le loro teorie fossero fondate.

Lo studio lo potete trovare a questo link, pubblicato sul portale Science Direct: dai dati ricavati sembra che i Tachiglossidi creano diversi cunicoli e buchi nel terreno, soprattutto quando vanno in cerca del loro cibo preferito, le formiche. Questi solchi restano aperti all'aria e alla pioggia, consentendo di essere riempiti con altro materiale organico come foglie, terriccio, legno e acqua.

Questo aiuta a migliorare la salute del suolo, promuovendo la crescita delle piante e mantenendo i composti organici nel suolo, invece che farli decomporre all'aria. Può sembrare un fenomeno minimo e ininfluente ma i ricercatori sono convinti che, migliorando e preservando l'habitat dei formichieri, si possano ottenere risultati significativi.

Le fosse ricavate dai nostri amici scavatori, inoltre, possono raggiungere profondità considerevoli soprattutto quando vanno a caccia di termiti. Gli autori a capo dello studio hanno provato a inserirvi diversi semi in questi buchi, e hanno per qualche tempo monitorato la situazione, simulando anche un po' di pioggia. Dopo poche settimane - su un terreno arido e poco coltivabile - son state rinvenute tracce di rigogliosi germogli.

Se alcuni animali riescono a dare un contributo così prezioso all'ambiente semplicemente senza pensarci, quanto bene potremmo fare noi umani utilizzando l'intelletto e le nostre straordinarie capacità?

Rimanendo in tema, ecco alcune delle tante immagini dei terribili effetti del surriscaldamento globale.