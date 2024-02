I mammiferi non erano così piccoli sul finire dell'epoca dei dinosauri

L'iconografia classica rappresenta spesso i mammiferi che vissero durante l'epoca dei dinosauri come delle creature di piccole dimensioni, simili a delle talpe o a degli scoiattoli, generalmente terrorizzati nei confronti dei più massicci e minacciosi rettili terrestri.

Una nuova scoperta, avvenuta nella Patagonia meridionale, tende tuttavia a riscrivere questa prospettiva dell'evoluzione dei mammiferi durante il Mesozoico, almeno per quanto riguarda il periodo finale del regno dei dinosauri sulla Terra: il Cretaceo superiore.

Alcuni paleontologi hanno infatti trovato una nuova specie di mammifero che non rientra nella categoria degli animali di piccole dimensioni. Il suo nome è Patagomaia chainko e dalle prime informazioni che è possibile estrapolare, leggendo l'articolo pubblicato su Scientific Reports in cui la specie è stato presentata, questo animale poteva raggiungere le dimensioni di un cane di piccola e media taglia, pesante secondo delle stime fino ad un massimo di 26 kg e con una lunghezza complessiva di circa 1 m.

Visse 70 milioni di anni fa, qualche milione di anni prima la grande estinzione dei dinosauri, e per quanto oggi le sue dimensioni non ci sembrano eccezionali, all'epoca era sicuramente tra i più grandi mammiferi esistenti, tanto da poter andare a caccia di piccoli cuccioli di dinosauro qualora fosse stato un carnivoro.

Il suo fossile è costituito da un femore, una tibia, un'anca con la cavità e qualche altro frammento, che hanno permesso agli scienziati di valutarne le dimensioni.

Gli scienziati non sono invece molto d'accordo per quanto riguarda la sua forma: alcuni paleontologi sostengono che fosse simile ad un'istrice o a una volpe andina, mentre gli autori della scoperta ritengono che l'animale che gli somiglia maggiormente è l'ornitorinco, che oltre ad essere attualmente uno dei mammiferi più antichi presenti sulla Terra e anche una delle specie che presenta le maggiori stranezze (come il disporre di una pelliccia capace di assorbire le onde UV ed emettere luce visibile).

Dal punto di vista delle parentele, è invece certo che si tratta di un mammifero appartenente al gruppo dei Placentati, lo stesso gruppo a cui apparteniamo noi e molti altri mammiferi. "Sebbene Patagomaia riveli affinità con i placentati, differisce dai rappresentanti sudamericani di questo clade presenti in Patagonia nel Paleocene, l'epoca successiva la grande estinzione dei dinosauri", osservano i ricercatori in un commento. “In sintesi, la Patagomaia non presenta caratteristiche morfologiche che possano associarla a nessuno dei cladi di mammiferi frequentemente registrati nei letti del Cretaceo e del Paleogene iniziale del Sud America. Un dato che ci sta facendo profondamente riflettere e che ci dimostra come le faune di questo territorio erano ricche e molto variegate al tempo. Un indizio di come l’evoluzione dei mammiferi durante il tardo Cretaceo è stata più complessa di quanto precedentemente ritenuto”.