Alcuni mammiferi reggono l'alcol meglio di altri, secondo uno studio

Nel mondo dei mammiferi non tutti sanno reggere l'alcol, secondo un nuovo sondaggio di un gene coinvolto nel metabolismo di questa sostanza. L'assenza di un gene, chiamato ADH7, potrebbe rendere più difficile per i loro corpi abbattere l'etanolo.

Ad esempio gli elefanti si abbuffano di frutta zuccherata e nettare che produce etanolo. Un test osservò che a queste creature piace particolarmente l'etanolo e, dopo averlo ingerito, oscillano di più mentre si muovono e sembrano più aggressivi.

Tuttavia, nel 2006, il fisiologo Steve Morris dell'Università di Bristol in Inghilterra e colleghi bollarono questo fatto con un "mito". Secondo loro, infatti, gli elefanti africani non potevano mangiare fisicamente l'enorme quantità necessaria di frutta per ottenere una "sbronza". Il nuovo studio, però, ritiene che l'assenza del gene ADH7 degli elefanti possa renderli più sensibili alla sostanza.

Osservando le informazioni genetiche disponibili su 79 specie di mammiferi, i ricercatori hanno scoperto che il gene ADH7 non è presente in 10 punti separati dell'albero genealogico dei mammiferi: elefanti, armadilli, rinoceronti, castori e bovini. Al contrario, umani e primati africani non umani hanno una mutazione che rende il loro ADH7 circa 40 volte più efficiente nello smantellamento dell'etanolo rispetto agli altri mammiferi.

Senza questo gene, infatti, basta una minima quantità di etanolo per rendere "brillo" un elefante, indipendentemente dalla loro stazza. Un mammifero che regge benissimo l'alcol è invece la scandentia, una piccola creatura (dalle dimensioni di uno scoiattolo) che si abbuffa continuamente con frutti fermentati, senza gli effetti negativi degli elefanti.