Ecco a voi il più grande mammifero estinto più grande di tutti: pesava come 5 elefanti

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Communications Biology, dei ricercatori dell'Accademia cinese delle scienze hanno trovato le prove di una nuova specie di Paraceratherium, un genere estinto di mammiferi che comprendeva giganteschi rinoceronti privi di corno... e sono considerati i più grandi mammiferi mai esistiti sulla Terra.

I resti sono stati nominati P. linxiaense e risalgono a 26,5 milioni di anni fa. Queste colossali creature si stima che pesassero 15-20 tonnellate e avessero un'altezza di quasi 5 metri. In poche parole erano alti come una giraffa ma erano 3/4 volte più pesanti di un elefante africano. Resti del genere Paraceratherium sono stati trovati in Asia, ma in un modo davvero molto frammentario.

Recentemente, però, cranio, mandibola e vertebre del genere P. linxiaense sono stati trovati nel bacino di Linxia, ​​sul confine nord-orientale del Tibet. "La regione tibetana probabilmente ha ospitato alcune aree a bassa elevazione, forse sotto i 2000 metri durante l'Oligocene", conclude il documento di ricercato. "Il lignaggio dei rinoceronti giganti potrebbe essersi disperso liberamente lungo la costa orientale dell'Oceano Tetide e forse attraverso alcune pianure di questa regione”.

Secondo quanto riportano gli esperti, questa creatura molto probabilmente viveva in boschi aperti dove poteva brucare le cime degli alberi. A proposito di animali davvero giganteschi: in Australia è stato scoperto il coccodrillo estinto più grande dell'intero continente, mentre ecco gli uccelli più grandi mai esistiti sulla Terra.