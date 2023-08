Questo mammifero marino riesce ad immergersi a profondità impossibili

Le profondità oceaniche sono da sempre avvolte in un velo di mistero e fascino, e tra le creature che le abitano, c'è un mammifero che ha dimostrato capacità di immersione davvero sorprendenti. Stiamo parlando dello zifio (Ziphius cavirostris), mammiferi marini che detengono il record per le immersioni più profonde mai registrate.

Nel 2010, alcuni ricercatori hanno iniziato a monitorare questi animali al largo delle coste californiane, scoprendo che una di esse era in grado di immergersi fino a 3.000 metri, una profondità che equivale a circa 32 volte l'altezza della Statua della Libertà.

Non è tutto: queste balene possono rimanere sott'acqua per tempi incredibilmente lunghi, con un individuo che ha resistito in immersione per oltre 2 ore. Nicola Quick, una scienziata marina presso la Duke University in North Carolina, ha evidenziato alcune delle caratteristiche che permettono a questi mammiferi di compiere tali prodezze.

Innanzitutto, il loro sangue presenta alte concentrazioni di mioglobina ed emoglobina, proteine che consentono loro di immagazzinare grandi quantità di ossigeno. Inoltre, hanno un metabolismo lento, che permette loro di conservare l'ossigeno, e sembrano planare molto mentre nuotano, risparmiando energia.

Infine, devono essere in grado di tamponare rapidamente l'acido lattico prodotto dai loro muscoli durante il nuoto. Queste balene, si ritiene, si immergono per cercare cibo, anche se non è ancora chiaro cosa mangino nelle profondità oceaniche.

