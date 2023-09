Questo mammifero minuscolo viveva coi dinosauri e aveva denti simili a granelli di sale

Più di 70 milioni di anni fa, mentre i dinosauri dominavano una terra innevata nell'attuale Alaska, un piccolo essere roditoriforme si aggirava furtivamente tra le loro zampe gigantesche.

Questa creatura, lunga solo pochi centimetri e dal peso di circa 11 grammi, era conosciuta come Sikuomys mikros, che può essere tradotto come "topo di ghiaccio". Nonostante le sue dimensioni minuscole, questo mammifero ha prosperato nel freddo pungente, vivendo in simbiosi con alcuni dei più grandi dinosauri dell'epoca, come i parenti del T.rex e del Triceratopo.

La Formazione Prince Creek, dove è stato scoperto, è un tesoro di fossili di dinosauri, ma è stata la scoperta dei denti di questo piccolo mammifero a sorprendere gli scienziati. Jaelyn Eberle, professoressa di scienze geologiche presso l'Università del Colorado, Boulder, e il suo team hanno descritto il S. mikros basandosi sui suoi denti, ognuno dei quali misura solo da 1 a 1,5 millimetri.

Questi denti minuscoli, grandi quanto semi di senape, sono stati scoperti grazie a tecniche di setacciatura molto accurate. Nonostante le sue dimensioni ridotte, i dettagli del S. mikros erano sufficienti per classificarlo come una nuova specie. La sua piccola statura potrebbe essere stata un'adattamento evolutivo, poiché un corpo più piccolo avrebbe richiesto meno cibo per sopravvivere durante i lunghi inverni artici.

Questa affascinante scoperta ci offre una visione unica della biodiversità dell'era dei dinosauri, dimostrando che anche le creature più piccole avevano un ruolo cruciale negli ecosistemi preistorici.