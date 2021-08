Questo mammut, 17.000 anni fa, camminò così tanto da fare il giro della Terra due volte

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science, gli scienziati hanno tracciato i movimenti di un mammut lanoso e, grazie alla sua zanna, hanno scoperto che la creatura - nel corso della sua vita - ha percorso una distanza sufficiente da fare il giro della Terra quasi due volte. Sì, è davvero incredibile.

Secondo gli esperti dell'Università dell'Alaska Fairbanks, che hanno esaminato gli isotopi della zanna lunga 1,7 metri, la bestia viveva nell'attuale Alaska poco più di 17.000 anni fa. É stata osservata la concentrazione di alcuni isotopi stabili ed elementi chimici all'interno dei tessuti del mammut, in particolare ossa, zanne e denti.

Gli isotopi vengono incorporati in base alla piante che vengono mangiate, ma anche dalla geologia del substrato roccioso sottostante dell'area, nonché alle condizioni ambientali e climatiche. In questo modo gli esperti possono capire la dieta dell'animale. "Dal momento in cui sono nati fino al giorno in cui muoiono, hanno un diario ed è scritto nelle loro zanne", ha affermato in una dichiarazione l'autore dello studio Pat Druckenmiller, paleontologo e direttore dell'UA Museum of the North.

Prima di morire, intorno ai 28 anni, sembra che il mammut abbia viaggiato a lungo attraverso i tratti centrali e settentrionali dell'Alaska nel corso della sua vita. "Ha visitato molte parti dell'Alaska ad un certo punto durante la sua vita, il che è piuttosto sorprendente se pensi a quanto sia grande quell'area", ha dichiarato Matthew Wooller, autore senior e co-autore del documento dell'Università dell'Alaska Fairbanks.

Un cambiamento importante nella vita dell'animale si è verificato intorno ai 15 anni della sua vita: probabilmente è stato cacciato dal suo gruppo ed è stato costretto a vagare solo. Gli esperti, inoltre, hanno anche notato un picco significativo di isotopi di azoto durante il suo ultimo inverno, un segno che la creatura soffriva di fame.

A proposito di questi incredibili esemplari: ne sono stati scoperti 200 durante degli scavi in aeroporto. Mentre ecco dove si trovano le creature meglio conservate mai scoperte.