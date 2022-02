I mammut potrebbero essere sopravvissuti più del previsto: scoperte tracce nel Klondike

La discussione relativa all’estinzione dei mammut lanosi continua da diversi anni, e le ultime tesi hanno parlato di un possibile ruolo degli umani nella loro scomparsa. Tuttavia, un nuovo studio dimostrerebbe la loro sopravvivenza anche 3.000 anni dopo la presunta estinzione, e che quest’ultima sarebbe sì dovuta dal cambiamento climatico.

Lo studio in questione risale ancora al 2010 ed è proseguito fino a oggi, quando una squadra di esperti dell’Università di Alberta si è recata nella iconica regione del Klondike, nello Yukon centrale, per raccogliere piccoli nuclei di sedimenti di permafrost dalle miniere d'oro. Questi campioni sono essenziali per lo studio del passato, data la presenza di un'immensa ricchezza di antico DNA di piante e animali, passando anche per batteri e funghi.

Nel colmare le lacune nel dibattito relativo ai mammut lanosi, con le analisi dei frammenti di DNA sono state trovate prove della sopravvivenza tardiva di mammut lanosi e cavalli nella regione del Klondike, circa 3.000 anni dopo il previsto. Ampliando la ricerca a 21 nuclei di permafrost raccolti in più siti del Klondike risalenti a un periodo tra 4.000 e 30.000 anni fa, è stato possibile ricostruire la storia del mammut lanoso in tale regione.

Durante la transizione Pleistocene-Olocene sono stati registrati enormi cambiamenti in tutto il mondo, ma nel contesto particolare della Beringia orientale che collega l’Eurasia con le regioni non ghiacciate dello Yukon e dell'Alaska si è visto un vero e proprio crollo della steppa con la conseguente sostituzione graduale da parte della foresta boreale. Ciò ha portato, dunque, alla perdita di animali come il bisonte delle steppe e, appunto, il mammut lanoso. In particolare, il DNA del mammut lanoso sembra diminuire in maniera consistente prima delle cosiddette oscillazioni di Bølling-Allerød, il periodo caldo alla fine dell'ultima era glaciale.

I dati raccolti, pertanto, suggeriscono la presenza di cavalli dello Yukon e mammut lanosi nel Klondike anche fino a 5.500 e 4.000 anni fa. Gli esperti ritengono però necessario condurre altre analisi più rigorose, in quanto è possibile che l'antico DNA ambientale mescoli i segnali genetici di diversi periodi di tempo.

