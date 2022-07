No Man's Sky sempre più ricco: arriva la criptovaluta della community

Si chiama HubCoin ed è a tutti gli effetti la criptovaluta di No Man's Sky, creata dai giocatori dello straordinario e controverso titolo di Hello Games per dargli nuova linfa vitale.

Così, mentre si attende la data di lancio di No Man's Sky per Nintendo Switch, i giocatori in endgame che non hanno più bisogno della reale valuta di gioco potranno continuare a divertirsi tramite attività che porteranno a racimolare criptovalute.

Attualmente HubCoin poggia sulla testnet di Ethereum e il suo valore è pressoché nullo nel mondo reale, un fattore essenziale per non trasformare il mondo di gioco in un terreno di conquista e di raccolta a fini di speculazione.

Le attività che consentono di "guadagnare" HubCoin sono diverse, tra cui l'interazione nel Galactic Hub su Discord e sul relativo subreddit, oppure ancora prendendo parte a determinati eventi di gioco.

Ovviamente, le monete potranno essere utilizzate per acquistare beni e servizi di gioco e nel Galactic Hub, mentre la sua tenuta dovrebbe essere garantita dal supporto dei membri stessi dell'Hub.

Attualmente, poco più di 100 persone possiedono questa curiosa valuta di gioco, che potrebbe rappresentare un risvolto pratico e genuino della tecnologia blockchain.

Ricordiamo che recentemente No Man's Sky è apparso allo State of Play nella sua strabiliante versione per PS VR2.