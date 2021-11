Manà Manà Black Friday Unieuro: Apple Watch in sconto a meno di 200 Euro

Il Manà Manà Black Friday 2021 non si ferma e continua anche in questa domenica di novembre. Protagonista è uno smartwatch a marchio Apple, che può essere acquistato a meno di 200 Euro, con un risparmio importante rispetto al prezzo di lancio.

Stiamo parlando di Apple Watch Series 3, che nella variante GPS Only con cassa in alluminio grigio siderale da 38mm può essere acquistato a 199 Euro: dati alla mano la riduzione è del 13% rispetto al prezzo precedente di 229,99 Euro.

Unieuro consente anche di effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal (con relativa possibilità di scegliere la rateizzazione a costo zero), mentre la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è a costo zero. La catena di distribuzione consente anche di aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali della durata di 12 mesi, a 39,99 Euro.

La consegna a casa ed il ritiro in negozio è gratuito, ed il Manà Manà Black Friday di Unieuro continuerà anche nel corso dei prossimi giorni, quando ci condurrà poi direttamente al Black Friday del prossimo 26 Novembre.

Ricordiamo che per non perdervi nemmeno una delle offerte e per risparmiare il più possibile sui prodotti d'elettronica ed informatica è attiva la nostra pagina del Black Friday 2021.