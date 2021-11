Manà Manà Black Friday Unieuro, il Gran Finale: offerte imperdibili fino al 2 Dicembre

Nel giorno del Black Friday 2021, Unieuro lancia in via ufficiale il Gran Finale del suo Manà Manà Black Friday 2021 che ormai sta tenendo compagnia gli utenti da tempo immemore. Vediamo quali sono le offerte più interessanti che saranno attive fino al 2 Dicembre 2021.

La Amazon Fire TV Stick 2021 Full HD è disponibile a 22,99 Euro, il 42% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino. Sempre dal fronte Amazon, segnaliamo anche l'Amazon Echo Dot a 19,99 Euro, con un risparmio del 60% se si tiene conto che di listino costa 49,99 Euro.

Tra i televisori, segnaliamo il Samsung Series 6 QLED QE50Q60A da 50 pollici a 599,90 Euro, il 36% in meno rispetto ai 949 Euro imposti dal produttore. Il QE55Q70A da 55 pollici, invece, è disponibile a 749,90 Euro: in questo caso il risparmio è del 42% in meno rispetto ai 1299 Euro imposti dal produttore coreano. L'LG 55UP75006LF da 55 pollici può essere acquistato a 499,90 Euro: in questo caso stiamo parlando del 33% in meno rispetto ai 749 Euro di listino.

Torna in offerta anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 999 Euro.

Il Samsung Galaxy S21+ 5G nella variante con 128 gigabyte di memoria interna invece può essere acquistato a 699 Euro, mentre il Samsung Galaxy S20 FE 4G viene proposto a 399 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.