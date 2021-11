Manà Manà Black Friday Unieuro: quanti sconti su smartphone e smartwatch Xiaomi!

Continua il Manà Manà Black Friday di Unieuro, e nel nuovo volantino troviamo un'ampia gamma di promozioni su prodotti a marchio Xiaomi, tra cui smartphone, smartwatch, dispositivi indossabili di vario tipo ed anche lo smart clock.

Partendo dagli smartphone, lo Xiaomi Redmi Note 9 Pro è disponibile a 179 Euro, in calo del 33% rispetto ai 269,90 Euro, ed è disponibile in varie colorazioni. Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, invece, passa a 359,90 Euro, con un risparmio del 20% dai 449,90 Euro imposti dal produttore

Per quanto riguarda gli smartwatch, invece, lo Xiaomi Mi Watch Lite passa a 39,99 Euro, il 42% in meno rispetto ai 69,99 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Mi Watch passa a 99,99 Euro dai 129,99 Euro precedenti. Sempre fronte indossabile, è disponibile in offerta anche lo Xiaomi Mi Smart Band 6 nella variante NFC a 49,99 Euro, dai 54,99 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto proposto sulle Xiaomi Mi True Wireless Erabuds Basic 2, le cuffie senza fili disponibili a 16,99 Euro, con un risparmio del 43% rispetto ai 29,99 Euro di listino. Lo Xiaomi Mi Box Nero 4K Ultra HD invece passa a 49,99 Euro, e può essere utilizzato anche per effettuare lo streaming di piattaforme come Netflix, DAZN, Amazon Prime Video e simili.