Manca poco al lancio di iOS 16.5, ma non aspettatevi grosse novità

Con la pubblicazione della quarta beta di iOS 16.5, è ufficialmente iniziata la marcia d’avvicinamento che ci porterà - presumibilmente già tra pochi giorni - al lancio del nuovo aggiornamento per il sistema operativo mobile di Apple.

Secondo quanto affermato da un account Twitter, l’imminente Release Candidate di iOS 16.5 dedicata agli iscritti al programma beta e sviluppatori avrà il numero identificativo 20F65.

Il lancio dovrebbe quindi avvenire la prossima settimana, presumibilmente tra il 15 e 16 Maggio 2023, ma non si tratterà di un aggiornamento corposo come l’ultimo iOS 16.4 di cui abbiamo parlato. Alcune funzionalità non saranno nemmeno disponibili nel nostro paese, come la scheda sport in Apple News.

L’unica altra novità segnalata al momento dai blog che hanno seguito la fase beta dell’aggiornamento è rappresentata dalla possibilità di registrare lo schermo tramite Siri pronunciando il comando “Ehi Siri, avvia la registrazione dello schermo”, piuttosto che facendo tap sul pulsante dedicato presente nel Centro di Controllo.

Probabile che il grosso delle novità riguardi miglioramenti a livello di velocità e reattività, oltre che la correzione di bug e fix a livello di sicurezza. Ovviamente vi aggiorneremo non appena emergerà qualche informazioni più specifica sulla data di lancio dell’aggiornamento e sulle novità in esso contenute.