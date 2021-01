Quanto tempo manca prima che i nucleo della Terra rimanga senza carburante?

Il nucleo del nostro pianeta è quello che sostanzialmente ci permette di vivere in questo luogo magnifico che oggi chiamiamo Terra. Il nucleo esterno del nostro mondo, infatti, è quello che guida lo scudo che si trova sopra di noi, la magnetosfera; importantissima perché ci protegge dai raggi cosmici. Ma per quanto tempo sarà così?

Non c'è da preoccuparsi, poiché gli scienziati sono certi che il nucleo - caldo circa 10.000 gradi Celsius - si stia raffreddando davvero molto lentamente. A mantenere caldo il centro della Terra ci sono due fonti di combustibile diverse: l'energia primordiale rimasta dalla formazione del pianeta (avvenuta 4,5 miliardi di anni fa) e l'energia nucleare che esiste a causa del decadimento radioattivo naturale.

Sebbene il calore primordiale si sia ampiamente dissipato, l'altra forma di calore continua a riscaldare il mantello e la crosta terrestre. Alcune stime per il raffreddamento del nucleo terrestre vedono che ci vorranno decine di miliardi di anni, fino a 91 miliardi di anni. Un tempo incredibilmente lungo, più dell'età dell'Universo, e probabilmente il nostro Sole morirà molto prima.

Al momento, tuttavia, non è noto quanta energia primordiale e radioattiva rimanga. Per questo motivo c'è una così grande discrepanza nei dati a nostra disposizione. Per determinare quanto combustibile nucleare rimanga nella Terra, i ricercatori utilizzano sensori avanzati per rilevare alcune delle particelle subatomiche più piccole conosciute dalla scienza: i geoneutrini.

Si sta parlando di un neutrino (o antineutrino) emesso nel decadimento del radionuclide presente in natura nel nostro pianeta. Rilevare queste particelle è incredibilmente difficile e i rilevatori, grandi quanto un edificio, vengono seppelliti diversi metri sotto la superficie per essere totalmente schermati. Il più grande rilevatore di questo tipo sarà JUNO, oltre venti volte più grande di quelli attualmente in uso e verrà acceso nel 2021.