Manca poco all'apertura del primo Apple Store in Sud Corea

Dopo aver acquistato la famosa applicazione "", con un accordo tra le parti che sarebbe stato trovato per una cifra vicina aimilioni di Dollari.

La costruzione del nuovo Retail Store, situato a Seoul, si trova a pochissima distanza dal quartier generale di Samsung. Apple aveva originariamente preventivato il completamento del negozio entro il 30 novembre con gli operai impiegati giorno e notte, per rispettare tale data e con le fasi reclutamento e formazione dello staff già completate in precedenza. L'Apple Store sarà situato nel quartiere commerciale di Gangnam, sarà diviso su due piani, per una superficie totale di 1297 metri quadri.

All'apertura del primo Apple Store sudcoreano, sarà presente Angela Ahrendts, responsabile della sezione relativa agli store fisici della casa di Cupertino.