Mancano meno di 90 secondi alla Fine del Mondo secondo l'orologio dell'Apocalisse

Il mondo si trova in un momento di tensione e incertezza, come evidenziato dal Doomsday Clock, un dispositivo simbolico che mostra quanto siamo vicini a una catastrofe globale. Questo orologio, con le sue lancette vicine a mezzanotte, simboleggia il punto in cui sulla Terra si scatenerà l'apocalisse.

Creato nel 1947 dai scienziati del Progetto Manhattan, preoccupati per le armi nucleari che avevano sviluppato, il Doomsday Clock è stato originariamente focalizzato sulla minaccia di una guerra nucleare tra le superpotenze della Guerra Fredda. Tuttavia, negli anni recenti, ha iniziato a includere anche la minaccia globale del cambiamento climatico.

All'inizio del 2023, le lancette dell'orologio sono state impostate a soli 90 secondi da mezzanotte, il punto più vicino mai raggiunto. Non c'è una singola ragione per questo spostamento, ma una combinazione di fattori. Il cambiamento climatico è un fattore importante, ma sono altri elementi più immediati a spingere le lancette in avanti. L'influenza più significativa è stata la guerra in Ucraina e la minaccia russa.

Oltre a ciò, le crescenti tensioni tra Washington e Mosca hanno contribuito alla posizione attuale delle lancette. I trattati bilaterali che una volta limitavano lo sviluppo delle armi nucleari sono in gran parte scomparsi. Gli Stati Uniti si sono ritirati dal Trattato Anti-Ballistic Missile nel 2001 e dal Trattato sulle Forze Nucleari a Medio Raggio nel 2019. Inoltre, nel 2023, la Russia ha fatto dietro front riguardo il New Start Treaty e ha annunciato il suo ritiro dal Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty.

Insomma, speriamo che non arrivi mai l'ora X.