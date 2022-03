Il mancato accordo tra NVIDIA e ARM porterà al licenziamento di 1.000 dipendenti?

L’accordo saltato tra NVIDIA e ARM ha portato brutte notizie per ambedue le società: se da una parte il team verde ha perso oltre un miliardo di Dollari a causa del mancato successo della trattativa, dall’altra l’azienda britannica potrebbe trovarsi costretta a licenziare fino a 1.000 dipendenti tra Stati Uniti e Regno Unito.

Stando a quanto riportato dal The Guardian nella giornata odierna, l'amministratore delegato Rene Haas avrebbe segnalato allo staff con una nota formale che ARM dovrà tagliare tra il 12 e il 15 percento della sua forza lavoro come provvedimento per diminuire la spesa aziendale: “Come qualsiasi azienda, ARM rivede continuamente il proprio piano aziendale per garantire che l'azienda abbia il giusto equilibrio tra opportunità e disciplina dei costi. Sfortunatamente, questo processo include licenziamenti proposti in tutta la forza lavoro globale di ARM”.

L’enorme affare dal valore di 40 miliardi di Dollari saltato lo scorso febbraio a causa della forte opposizione delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo avrà quindi un impatto notevole su coloro che lavorano presso ARM. Al contempo, il conglomerato SoftBank proprietario del produttore inglese sta pianificando di rendere ARM pubblica.

Ciò che è certo è che NVIDIA resterà un partner strategico di ARM alla luce dell’importanza di quest’ultimo nell’industria globale dei chip, ergo assisteremo sempre e comunque a una serie di nuovi accordi tra le due parti.

