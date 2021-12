Manchester City e Sony verso metaverso calcistico: arriva stadio-museo in realtà virtuale

Il fascino del metaverso cattura sempre più realtà. Nel nostro speciale dedicato al futuro del metaverso abbiamo visto esempi passati, presenti e possibili futuri, ma è impossibile prevederli tutti. Un esempio sorprendente è la nuova partnership tra Manchester City e Sony per lanciare un mondo in realtà virtuale basato sull’Etihad Stadium.

Lo stadio ufficiale del team britannico servirà come base per la creazione di una community di fan virtuali online con l’obiettivo di coinvolgere i tifosi dei Citizens. L’esperienza in realtà virtuale avverrà tutta all’interno della replica esatta del City of Manchester Stadium, dove sarà possibile interagire con altri utenti tramite avatar personalizzabili ed esperienze inedite.

Come annunciato dal Chief Marketing and Fan Experience Officer di City Football Group, Nuria Tarre, “Al Manchester City abbiamo un forte pedigree nell'abbracciare continuamente le ultime tecnologie per migliorare la nostra attività, con particolare attenzione all'esplorazione di modi per coinvolgere e intrattenere la nostra base di fan globale. Questa partnership con Sony mette il City nella fase di sviluppo di un entusiasmante progetto che creerà esperienze digitali coinvolgenti per i fan che non sono mai state viste prima nel calcio”.

Anche Sony si è detta felice di supportare il Manchester City e la sua visione di promozione del club calcistico con il metaverso. Non è noto quanto si espanderà e quale sarà la portata effettiva del progetto, ma resta un certo fascino che troverà conferma o meno soltanto in futuro.

Sempre à propos del metaverso, nella giornata di ieri è stato venduto su The Sandbox l’NFT di uno yacht gigante, alla cifra record di 650mila Dollari.